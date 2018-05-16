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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане за 4 месяца добыто более 7,1 тыс. тонн урана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 4 месяца объем добычи газа составил 18,7 млрд м3, рост к аналогичному периоду 2017 года составил 6,1%.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, экспорт газа составил 6,7 млрд м3, что на 24,1% больше показателя 2017 года.

С начала года произведено 1,024 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Производство нефтяного битума составило 187 тыс. тонн (рост 65%). Экспорт составил 12 тыс. тонн (Таджикистан, Кыргызстан).

Выработка электроэнергии составила 38 млрд кВтч (рост 8%).

По данным ведомства, объем добычи угля (без учета угольного концентрата) составил 36,8 млн тонн (увеличился на 3,2 % к аналогичному периоду прошлого года).

На внутренний рынок было поставлено 26,8 млн тонн угля, на экспорт – 8,6 млн тонн из общего объема угля.

Объем добычи урана составил 7137 тонн, что составляет 96,8% к аналогичному периоду 2017 года. Снижение данного показателя обусловлено неблагоприятной ценой на мировом рынке урана, говорится в сообщении.

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