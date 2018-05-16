Туркменские студенты в России вынуждены подрабатывать на полевых работах

CA-NEWS (TM) - Все больше студентов из Туркменистана, обучающихся в России, вынуждены подрабатывать из-за материальных трудностей. Как сообщают корреспонденты туркменской службы радио «Азатлык» в России, сегодня сотни студентов из Туркменистана, обучающихся в Астраханской области, вышли на сельскохозяйственные работы в поля.

По словам корреспондента, подработка на полевых работах является одним из немногочисленных вариантов, доступного заработка для учащихся в данном регионе туркменистанцев.

«Конечно же, условия труда оставляют желать лучшего: работать по 8 часов в день, сажая урожай, под палящим солнцем, а оплата составляет всего лишь 600 рублей ($9,6 - ред.) в день. Огромное количество желающих и постоянный поток людей вполне устраивают работодателей, которые, по понятным причинам, не видят смысла увеличивать оплату труда. Студенты вынуждены соглашаться, так как другого выхода нет. Работать приходится лишь по выходным, потому что в другие дни студенты ходят на учебу».

В настоящее время, для многих студентов необходимость в заработках стала наиболее актуальна, в связи с резким сокращением денежных средств, поступающих из Туркменистана, из-за участившихся случаев блокировки платежных карт туркменскими банками, а также задержки банковских переводов и ограничения деятельности служб быстрых переводов на территории Туркменистана.

«Вся проблема в том, что студенты не могут получить свои денежные средства с карты Visa, которые им присылают родные. У многих из них элементарно не хватает денег на проживание и для оплаты жилья, поэтому они вынуждены в свободное от учебы время подрабатывать, соглашаясь практически на любые условия», - отметил студент из Туркменистана.

Но подработка доступна не каждому. Проблема заключается в том, что студенты из Туркменистана не имеют российского гражданства, а это очень важный момент при трудоустройстве, так как без гражданства работодатель фактически принимает на работу нелегально, что преследуется по закону. Из-за этого у работодателей могут возникнуть серьезные неприятности в виде крупных штрафов, а у таких работников – также в виде штрафов и депортации на родину. По этой причине многие руководители просто отказываются брать на работу туркменских студентов.

Чтобы работать легально, нужно оформлять патент – разрешение на работу иностранным гражданам, которого у студентов нет. Кроме того, за патент нужно платить 3200 рублей в месяц, что практически равняется заработной плате.

«Мы работаем без патента, потому что, куда там 3200 рублей платить за документ, если работаем только по субботам и воскресеньям. Там в месяц выходит заработать около 4000 рублей, и если платить за патент, то что останется нам? Да почти ничего не останется. Поэтому мы вынуждены искать работу и рисковать», - сообщил корреспонденту на условиях анонимности студент из Туркменистана.

Проблема с картами Visa достигла своего апогея: многим студентам не на что жить и оплачивать обучение в университетах.

Вместе с тем, по словам многих студентов, учитывая экономические трудности внутри Туркменистана и проблемы, с которыми сталкиваются их близкие, стараются по мере возможности обеспечить себя сами.

«Из-за кризиса в Туркменистане мы пытаемся не тревожить своих родителей, родных, стараемся как-нибудь сами о себе позаботиться, оплачивать хотя бы часть своих расходов. Некоторых вынуждает работать нехватка средств, некоторые подрабатывают для себя, так как деньги в любом случае нужны. Мы не знаем, когда стабилизируется ситуация в стране, ведь мы по-прежнему не можем снимать денежные средства с карт Visa по причине их блокировки. Многие из нас в отчаянии», - поделился студент, также пожелавший остаться анонимным.

По разным данным, по меньшей мере десятки тысяч студентов из Туркменистана обучается в зарубежных вузах. Официальная статистика Туркменистана по численности обучающихся за пределами страны граждан недоступна.