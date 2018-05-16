Н.Назарбаев поручил научить граждан заниматься бизнесом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Западно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, на совещании был заслушан отчет акима области Алтая Кульгинова о развитии региона по итогам 2017 года и первого квартала 2018 года.

Глава государства положительно отметил производство готовой продукции в регионе и реализацию государственных социальных программ.

«Цель сегодняшних посещений объектов области - ознакомиться с ходом реализации государственных программ, в том числе недавно принятых «Пяти социальных инициатив». Их осуществление положительно скажется на жизни общества», - сказал он.

По его словам, все регионы страны должны участвовать в деле достижения цели Стратегии «Казахстан-2050».

Н.Назарбаев указал на положительную динамику основных показателей экономического развития ЗКО и отметил необходимость продолжения работы по улучшению благосостояния жителей региона.

«Благополучие граждан также зависит от жилищного строительства. Отрадно отметить, что за последние 5 лет в области введено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. За счет реализации «Пяти социальных инициатив» мы увеличим темпы строительства», - сказал он.

Глава РК также остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, развития сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также на проблеме самозанятого населения. Он поручил руководству области активизировать работу по созданию современных производств в новых секторах экономики и продолжить развитие существующих предприятий региона.

«Также важно продолжить работу по привлечению якорных инвесторов. Например, после моего визита в США группа крупных американских бизнесменов прибыла в Казахстан и ведет здесь переговоры. Для нас важны их инвестиции, технологии и их рынок», - отметил президент и акцентировал внимание на диспропорции в сфере малого и среднего бизнеса.

«Город Уральск и Бурлинский район производят 90% всей продукции МСБ. На все остальные 11 районов приходится оставшиеся 10%. Нужно учить людей заниматься бизнесом, показывать, какие существуют государственные программы по поддержке предпринимателей. Необходимо создавать комфортные условия для развития бизнеса», - сказал Н.Назарбаев.

Он также поручил использовать приграничный потенциал региона для увеличения объемов экспорта, а также указал на важность развития транспортной инфраструктуры внутри области.