Создана организация по укреплению дружественных отношений между Монголией и Казахстаном

CA-NEWS (MNG) - Во вторник, 15 мая в Улан-Баторе создано Общества дружбы «Монголия-Казахстан», которое является членом Союза монгольских обществ дружбы. В тот же день состоялось его первое заседание, сообщает Монцамэ.

В заседании приняли участие экс-президент Монголии П.Очирбат, бывший Министр финансов МНР, посол Э.Бямбажав, бывший член ВГХ, посол Т.Султан, бывший посол Х.Аюурзана, бывший посол, депутат Народного Хурала Р.Хатанбаатар, бывший член ВГХ, академик А.Бакей и другие ведушие политические и общественные деятели Монголии.

Общество дружбы «Монголия-Казахстан» является первой негосударственной организацией в Монголии по развитию и расширению добрососедских отношений между Монголией и Казахстаном.

На сегодняшнем заседании были обсуждены вопросы структуры и организации Общества дружбы «Монголия – Казахстан». Президентом Общества был назначен бывший член ВГХ, академик А.Бакей, а исполнительным директором – глава группы «Орем» Д.Лхагвасурэн.

Напомним, что Монголия и Республика Казахстан установили дипломатические отношения 22 января 1992 года. Монголия открыла посольство в Казахстане в 1992 году, а Казахстан в Монголии – в 1997 году.