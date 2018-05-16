В Таджикистан стартует Чемпионат по футболу U-18

CA-NEWS (TJ) - В субботу 19 мая стартует Чемпионат Таджикистана по футболу среди юношей не старше 18 лет, сообщает АП.

По словам председателя ДЮФЛ Увайдо Давлатбекова, сегодня прошло совещание с участием главных тренеров участвующих, где были обсуждены организационные моменты по проведению соревнований.

Соревнования пройдут в 2 круга в формате «дома-выезд» и продлятся до августа. Лига U-18 проходит при поддержке Японской футбольной ассоциации.

В первом сезоне Лиги-18 примут участие три команды из Душанбе - «Истиклол», РШВСМ-1, РШВСМ-2 и 5 команд из регионов - «Равшан» (Куляб), «Истаравшан» (Истаравшан), «Хатлон» (Бохтар), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзода), «Орзу-2026» (Академия ФФТ, Гиссар).

Накануне всем командам-участницам турнира U-18 были выданы мячи и снаряжение для тренировок. Стоит отметить, что чемпионат Таджикистана среди юношей не старше 18 лет проходит впервые.

В календаре ДЮФЛ Таджикистана есть еще чемпионаты U-13, U-14,U-15 и U-17. Система турниров ДЮФЛ отвечает целям и требованиям ФФТ, которая во главу угла ставит развитие детско-юношеского футбола в республике.

Чемпионат 18-летних футболистов станет кузницей кадров для пополнения профессиональных команд национальной лиги.

Также техническим департаментом ФФТ разработаны технические требования для тренеров лиги, отчет по играм и статистический план подготовки команд.