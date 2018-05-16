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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туманная завеса вокруг Астаны. В городе проводится обработка против комаров и гнуса

CA-NEWS (KZ) - В Астане проводится дезинсекционная обработка против комаров и гнуса.

Как сообщает пресс-служба акимата города, благоприятным временем для проведения дезинсекционных работ является период с апреля по октябрь. После установления теплой погоды дезинсекционные работы начинаются с борьбы против личиночных форм комара на мелководных водоемах, с целью недопущения массового вылета летных форм из водоемов на территорию города и его окрестности.

В процессе работы департамент охраны общественного здоровья проводит фенологическое исследование видового состава, поиск источников выплода и мест их укрытия.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города используются механические роторные опрыскиватели, дезмашины, а для барьерной обработки вокруг окрестностей населенных пунктов, для сдерживания заноса насекомых в город используются туманные завесы термогенератором и дезмашинами.

Так как комары выходят на охоту и более активны в сумеречное время, обработки будут проводиться в вечерне и ночное время суток.

Эта работа также должна проводиться параллельно в подвальных помещениях жилых домов. Поэтому необходимо требовать от председателей КСК, ТОО, ИП и т.д. проведение обработок против комаров в подвальных помещениях жилых домов, так как данные услуги входят в эксплуатационные расходы КСК.

Обработки проводятся с учетом погодных условий (температуры воздуха, наличия осадков, направления и скорости ветра и др.)

Для проведения обработок используются дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями. Организации, проводящие обработку, обязаны соблюдать меры предосторожности при проведении мероприятий, отмечает акимат.

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