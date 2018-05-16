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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия увеличила ВВП по итогам первого квартала на 6,1%

CA-NEWS (MNG) - Монголия увеличила ВВП по итогам первого квартала на 6,1% относительно аналогичного периода годом ранее, в том числе за счет повышения объемов торговли с Китаем, сообщает Bloomberg.

В январе-марте 2017 года темпы роста экономики составляли 4,2%. По итогам всего прошлого года ВВП страны увеличился на 5,1%.

Монголия в январе-апреле повысила экспорт угля на 3,4% относительно того же периода 2017 года, меди - примерно на 20%. Общий объем внешней торговли достиг $3,7 млрд, что на 23% превышает показатель за январь-апрель прошлого года. Внешнеторговый профицит сократился примерно на 30% - до $543,4 млн.

ВВП Монголии увеличился в 2017 году на 5,1%.

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