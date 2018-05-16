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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане запрещен проезд грузовиков в часы пик

CA-NEWS (KZ) - В Астане ограничено движение грузового транспорта в часы пик.

Как сообщает пресс-служба акимата города, ограничение введено 14 мая на движение грузовых машин массой более 3,5 тонны в зоне границ автомобильных дорог в рабочие дни с 07:00 до 09:00 и с 17:30 до 20:00. Ограничение будет действовать до 31 декабря и коснется 18 участков города.

Причиной, послужившей принятию данного решения, стало влияние грузовых машин на снижение общей скорости транспортного потока в столице. На сегодняшний день на территории города развернуто более 220 строительных участков, все они обслуживаются грузовой техникой. Кроме того, такие факторы, как медленное ускорение грузовых машин, их неповоротливость и большие габариты, обуславливают риск создания аварийно-опасных ситуаций на дорогах.

Ожидается, что исключение движения грузового транспорта из общего потока в часы пик позволит уменьшить заторы на дорогах и повысить безопасность на улицах города.

Список участков дорог

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