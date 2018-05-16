Начался официальный визит президента Шавката Мирзиёева в США (видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вечером 15 мая прибыл с первым официальным визитом в Вашингтон.

В аэропорту «Эндрюс» американской столицы Президента Республики Узбекистан встретили официальные лица США, сообщила пресс-служба главы государства.

Основные мероприятия визита намечены на 16-17 мая. Шавкат Мирзиёев 16 мая в Белом доме встретится с Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в узком формате, затем - в расширенном составе.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Глава нашего государства также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам официального визита ожидается принятие Совместного заявления Президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписание пакета из более чем 40 документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.