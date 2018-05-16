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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане появился нагрудный знак «Заслуженный метролог»

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана утвердило нагрудный знак «Еңбегі сіңген метролог» («Заслуженный метролог»).

Как сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, нагрудным знаком награждаются специалисты, имеющие стаж работы не менее 10 лет в области обеспечения единства измерений, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие государственной системы обеспечения единства измерений, за разработку законодательных и нормативных основ, многолетнюю и плодотворную работу, эффективное использование в учебном процессе современных педагогических и практических достижений, значительное улучшение организации системы повышения квалификации кадров, достижение заслуженного авторитета в области метрологии.

Нагрудный знак изготавливается из металла желтого цвета в форме прямоугольника размерами 10*35 мм с выступающим за его пределы элементом – аббревиатурой СК (система качества). Лицевая сторона знака покрыта эмалью бирюзового цвета, по краям обрамленного лентой золотистого цвета.

На аверсе знака в левой части рельефное изображение аббревиатуры «СК» (система качества), в середине прямоугольника по всей ширине выполнена рельефная надпись «Еңбегі сіңген метролог», все буквы выступающие, золотистого цвета.

Знак при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.

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