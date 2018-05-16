Минрелигий Казахстана предлагает запретить проводить религиозные обряды вне мечети и церкви

CA-NEWS (KZ) - Министерство по делам религий и гражданского общества предлагает запретить в Казахстане совершать религиозные обряды и церемонии вне культовых зданий. Соответствующий законопроект 16 мая на заседании мажилиса сообщил глава ведомства Дархан Калетаев.

По словам министра, в случае, когда одно из лиц, желающих вступить в брак по религиозным обрядам, не может явиться по объективным причинам в культовое здание, заключение брака будет проходить на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак, и представителей зарегистрированных религиозных объединений.

Также предлагается законодательно обеспечить равные права всех граждан, как верующих, так и неверующих.

«Сегодня порядка 14% казахстанцев позиционируют себя как атеисты или агностики. Их права должны быть защищены на том же уровне, на каком это обеспечивается для верующих. Также повышается защищенность несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность. Предлагаем нормативно закрепить, чтобы детей и подростков не привлекали к обрядам и церемониям без согласия их родителей или законных представителей», – отметил Д.Калетаев.

Кроме того, проект закона предусматривает получение духовного образования за рубежом только для тех граждан, которые получили высшее духовное образование в РК. «Исключение составляют случаи, когда обучение проводится по международному договору или же если религиозное объединение не имеет организаций образования в нашей стране», – сказал министр.

В результате обсуждения 104 депутата мажилиса одобрили законопроект.