В Гиссаре обнаружили тела совершившей самоубийство женщины и одного из ее детей

CA-NEWS (TJ) - Тело четырехлетнего Сухбатулло, одного из детей совершившего самоубийства жительницы села Сунбула Гиссарского района Сайрам Холовой, обнаружено утром 15 мая недалеко от кишлака Ходжигирдоб, сообщает Радио Озоди со ссылкой на председателя села Сунбула Абдугаффора Кавракова.

По его словам, днем ранее на берегу реки Кофарнихон у села Халкаруд было найдено и тело самой Сайрам Холовой. Тело второго ребенка - двухлетнего Неъматулло - до сих пор не обнаружено.

Напомним, вечером 7 мая жительница кишлака Сунбула Гиссарского района Сайрам Холова бросилась с двумя с детьми в реку Кофарнихон.

​Аноргул Шарипова, свекровь Сайрам, сказала 8 мая в беседе с Радио Озоди, что в семье не было никаких проблем и конфликтов. "Поэтому мы потрясены тем, почему невестка с внуками решила покончить с жизнью", говорит она.

По ее словам, в последние дни невестка замкнулась в себе, чаще проводила время за книгой либо в одиночестве.

«Мой сын пастух. Уходит ранним утром со стадом и вечером возвращается домой. Скандалов в доме не было. Накануне в доме была тишина, ни детских голосов, никого не слышно, заглянула в ее комнату - пусто. Вышли искать их. Один из внуков нашел ботиночек 4-летнего Сухбатулло на берегу реки», - говорит Аноргул Шарипова.

Родители Сайрам также сказали в беседе с Радио Озоди, что их дочь вышла замуж шесть лет назад и в последние годы не жаловалась ни на что. В первые годы семейной жизни были какие-то разлады в новой семье, но потом все успокоилось, никаких проблем не было в последнее время», - говорит мама Сайрам.

От дома, в котором проживала Сайрам, до реки Кофарнихон – 20 метров. Гаффор Кавраков, председатель сельсовета Сунбула, говорит, что причина суицида Сайрам до сих пор остается для всех загадкой, возможно, свет на случившееся прольет начавшееся расследование.

«Сейчас и спрашивать у родных девушки как-то неудобно. Все находятся у реки, люди на лодках ищут тела утопленников», - сказал собеседник.

Тем не менее один из местных жителей сообщил, что Сайрам Холова решила свести счеты с жизнью после скандала с родственниками мужа.

Ежегодно в Таджикистане совершается около 400 суицидов. Так, в прошлом году было зарегистрировано 327 подобных фактов, большая часть которых совершена женщинами.

По мнению экспертов, ревность, гнев, бедность и насилие – основные причины, по которым женщины совершают самоубийство.