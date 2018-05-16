Президент Туркменистана на вертолете совершил облёт новостроек Ашхабада

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил облёт крупных новостроек столицы, осмотрев с борта вертолёта положение дел на возведении ряда объектов и ознакомившись с практической реализацией программ по развитию социальной инфраструктуры, благоустройству города, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время облёта за штурвалом вертолёта глава государства осмотрел район на западе столицы в Кеши, где сейчас ведутся подготовительные работы в рамках 16-й очереди застройки.

Проинспектировав продвижение проекта 16-й очереди застройки, включающей комплексы домов коттеджного и усадебного типа, глава государства направил вертолёт к южной части Ашхабада в предгорьях Копетдага. Президент Туркменистана ознакомился с положением дел на строительных площадках, проанализировав с борта вертолёта объём проведённых работ.

Бердымухамедов с борта вертолёта осмотрел также сельхозугодья Ахалского велаята, где уже завершен сев хлопчатника.