Мажилис Казахстана одобрил законопроект, позволяющий Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса 16 мая одобрили законопроект, который дает право первому президенту Казахстана пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Как сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, проектом закона предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совбеза. Совет предлагается определить координирующим конституционным органом.

К задачам Совбеза относятся:

- рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны;

- координация деятельности государственных органов в этих направлениях.

В полномочия председателя и членов СБ РК входят:

- осуществление руководства деятельностью Совета безопасности;

- созыв заседаний и оперативных совещаний совета;

- утверждение положения о Совете безопасности

- осуществление иных полномочий.

По словам главы Минюста, информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет его аппарат, который подчинен и подотчетен председателю Совбеза.

«Расходы на содержание Совета безопасности и Аппарата Совета безопасности финансируются из республиканского бюджета. Принятие законопроекта позволит четко определить место и роль Совета безопасности Казахстана, как координирующего органа по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны», - заключил М.Бекетаев.

В проекте закона, поступившего в мажилис, отмечается, что первому президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Членами совета являются:

1) президент Казахстана;

2) председатель сената парламента РК;

3) председатель мажилиса парламента РК;

4) премьер-министр;

5) государственный секретарь РК;

6) руководитель Администрации президента;

7) секретарь Совета безопасности;

8) генеральный прокурор;

9) председатель Комитета национальной безопасности РК;

10) министр иностранных дел;

11) министр обороны;

12) министр внутренних дел.

В служебных удостоверениях должностных лиц, являющихся членами Совета безопасности, перед надписью о занимаемой должности производится запись: «Член Совета Безопасности Республики Казахстан».

Председатель Совета безопасности:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета безопасности;

2) созывает заседания и оперативные совещания Совета безопасности;

3) дает поручения членам Совета безопасности;

4) утверждает положение о Совете безопасности;

5) определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета безопасности и утверждает его структуру;

6) вправе издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РК.

Члены Совета безопасности:

1) участвуют в заседаниях и оперативных совещаниях Совета безопасности, в обсуждении и голосовании при принятии Советом безопасности решений по вопросам повестки дня;

2) в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение решений Совета безопасности, координируют и контролируют выполнение соответствующих решений Совета безопасности и оперативных совещаний Совета безопасности;

3) осуществляют иные полномочия в соответствии с положением о Совете безопасности, решениями Совета безопасности и поручениями председателя Совета безопасности.

Заслушав доклад, 104 зарегистрированных депутата поддержали проект закона в первом чтении.