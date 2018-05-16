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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мажилис Казахстана одобрил законопроект, позволяющий Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса 16 мая одобрили законопроект, который дает право первому президенту Казахстана пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Как сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, проектом закона предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совбеза. Совет предлагается определить координирующим конституционным органом.

К задачам Совбеза относятся:
- рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны;
- координация деятельности государственных органов в этих направлениях.

В полномочия председателя и членов СБ РК входят:
- осуществление руководства деятельностью Совета безопасности;
- созыв заседаний и оперативных совещаний совета;
- утверждение положения о Совете безопасности
- осуществление иных полномочий.

По словам главы Минюста, информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет его аппарат, который подчинен и подотчетен председателю Совбеза.

«Расходы на содержание Совета безопасности и Аппарата Совета безопасности финансируются из республиканского бюджета. Принятие законопроекта позволит четко определить место и роль Совета безопасности Казахстана, как координирующего органа по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны», - заключил М.Бекетаев.

В проекте закона, поступившего в мажилис, отмечается, что первому президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Членами совета являются:
1) президент Казахстана;
2) председатель сената парламента РК;
3) председатель мажилиса парламента РК;
4) премьер-министр;
5) государственный секретарь РК;
6) руководитель Администрации президента;
7) секретарь Совета безопасности;
8) генеральный прокурор;
9) председатель Комитета национальной безопасности РК;
10) министр иностранных дел;
11) министр обороны;
12) министр внутренних дел.

В служебных удостоверениях должностных лиц, являющихся членами Совета безопасности, перед надписью о занимаемой должности производится запись: «Член Совета Безопасности Республики Казахстан».

Председатель Совета безопасности:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета безопасности;
2) созывает заседания и оперативные совещания Совета безопасности;
3) дает поручения членам Совета безопасности;
4) утверждает положение о Совете безопасности;
5) определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета безопасности и утверждает его структуру;
6) вправе издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РК.

Члены Совета безопасности:
1) участвуют в заседаниях и оперативных совещаниях Совета безопасности, в обсуждении и голосовании при принятии Советом безопасности решений по вопросам повестки дня;
2) в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение решений Совета безопасности, координируют и контролируют выполнение соответствующих решений Совета безопасности и оперативных совещаний Совета безопасности;
3) осуществляют иные полномочия в соответствии с положением о Совете безопасности, решениями Совета безопасности и поручениями председателя Совета безопасности.

Заслушав доклад, 104 зарегистрированных депутата поддержали проект закона в первом чтении.

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