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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия МВФ провела встречу с руководством экономического блока Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-жой Падамжа Ханделвал провела рабочую встречу с руководством экономического блока Таджикистана.

Таджискую сторону на данной встрече представляли министр финансов Файзиддин Каххорзода, министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода, глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода, первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев и другие.

Глава миссии МВФ выступила на тему «Экономические проблемы и эффективные реформы для Таджикистана».

В ходе презентации этой программы говорилось об экономическом состоянии, государственной финансовой стабильности и ситуации с внешним долгом, денежно-кредитной политике, а также структурном реформировании, сообщает Авеста.

Была отмечена согласованность действий Национального банка и министерства финансов для достижения цели по улучшению денежно-кредитной политике и ее преобразования.

Говоря о структуре реформирования, Падамжа Ханделвал подчеркнула о необходимости развития частного сектора, торговли, инвестирования и управления экономики.

Представители экономического блока страны высказали свои мнения по вопросу реформирования экономики, финансов, внешнего долга и денежно-кредитной политики.

Напомним, что миссия МВФ находится в Таджикистане с 12 по 23 мая с целью ознакомления с макроэкономической ситуацией в стране и для разработки нового экономического обзора по Таджикистану.

До этого миссия Фонда провела встречу с руководством НБТ в ходе, которой обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, макроэкономической устойчивости, укрепления основ денежно-кредитной и фискальной политики.

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