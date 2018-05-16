Кочевая культура Монголии попала под угрозу исчезновения (видео)

CA-NEWS (MNG) - Животноводы Монголии опасаются, что не сумеют сохранить традиционный образ жизни. В последние годы климатические изменения и нерациональное использование природных ресурсов привели к гибели большого количества животных, вынуждая пастухов переселяться в столицу. Материал о социальных проблемах бывших кочевников подготовила организация Thomson Reuters Foundation, благотворительное подразделение медиакомпании Thomson Reuters.

Около четверти монголов (все население страны насчитывает около 3 млн человек) занимаются кочевым скотоводством, перегоняя стада по степям в поисках новых пастбищ.

Согласно отчету, опубликованному в 2014 году министерством окружающей среды Японии, среднегодовая температура в Монголии в период с 1940 по 2008 год выросла на 2,14%. Климат стал еще засушливее, вызывая частые пыльные бури. С начала 1990-х годов возросло количество суровых снежных зим, наступающих вслед за летней засухой. Они провоцируют массовый падеж скота, так называемые дзуды (стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом). Так, в Монголии за прошедшую зиму из-за дзуда погибло 700 тыс. голов.

До 1990-х годов все стада в Монголии принадлежали государству, которое, исходя из потенциала земель, регулировало численность животных, поддерживая их количество на уровне 25 млн голов. С 1993 года жителям страны было разрешено приватизировать стада, и численность животных разрослась. По данным Продовольственной организации ООН, в 2015 году количество домашнего скота достигло 56 млн голов. Чрезмерный выпас привел к быстрому истощению пастбищных угодий, усугубляя процесс опустынивания, вызванный глобальными изменениями климата. В связи с происходящим кочевые пастухи, прежде всего молодежь, переезжают в города, усугубляя проблему их перенаселенности.

Около 68 тыс. пастухов с 2001 года каждый год переезжают в город. По данным Национального статистического управления Монголии, население Улан-Батора удвоилось за последние 10 лет до 1,4 млн. Причем около 55% населения города - или 750 тыс. человек - проживают в юрточных районах. В городе они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных для этого местах без коммунальных удобств.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зимой в стране температура может опуститься ниже минус 30 градусов Цельсия. Жители города сжигают уголь, что приводит к снижению уровня загрязнения в 8-14 раз по сравнению с рекомендованным организацией уровнем. По оценкам ВОЗ, 80% загрязнения воздуха в Монголии в период с ноября по апрель приходится именно на сжигание угля. Загрязненный воздух является причиной более 4 тыс. смертей в год.

Но падеж скота и опустынивание, не все причины которые влияют на социальное изменение пастухов. Заместитель директора Национального центра психического здоровья Баярмаа Ванчиндордж (Bayarmaa Vanchindorj) рассказала, что в стране растет число случаев наркомании, депрессии, торговли людьми и сексуальных надругательств над детьми.

«Монголы на протяжении многих веков кочевали по безграничным пространствам по собственной воле. Поэтому я думаю, что урбанизация повлияла на сознание людей», - считает Баярмаа Ванчиндорж.

По данным Национального статистического управления Монголии, за последние 10 лет население Улан-Батора почти удвоилось, достигнув 1,4 млн человек, причем 55% из них (750 тыс.) проживают именно в неофициальных поселениях.