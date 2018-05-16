В Алматы будут модернизированы рынки

CA-NEWS (KZ) - В Алматы будут модернизированы все городские рынки.

Как сообщает пресс-служба акимата мегаполиса, сегодня в городе функционируют 57 рынков. За последние 5 лет властями демонтировано более 20 рынков, которые находились на красных линиях, не соответствовали санитарным нормам и архитектурному облику Алматы. На их месте появились пешеходные зоны, расширены дороги с выделением полос для общественного транспорта, установлены надземные пешеходные переходы.

Вместе с тем, в городе имеются рынки, где до сих пор отсутствуют элементарные условия торговли, а предприниматели работают в контейнерах и киосках.

«Наличие подобных рынков неприемлемо для дальнейшего развития города. Буквально несколько дней назад демонтировано более 100 объектов торговли и общепита перед торговым центром «Кар Сити». В связи с окончанием срока аренды на территории рынка «Рахат» планируется обустройство аллеи для горожан», - говорится в сообщении.

На сегодня проведена работа по модернизации 16 рынков, в которые собственники инвестировали более 16 млрд тенге. До конца года завершится реконструкция еще 6 рынков. Еще 5 начали модернизацию и завершат в следующем году.

Городские власти определили ряд критериев модернизации рынков, в том числе обязательное строительство стационарного здания, соответствие объектов санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности, соблюдение архитектурного облика города, наличие парковочной зоны и соблюдение налогового законодательства страны, в том числе регистрация предпринимателей, наличие POS-терминалов и кассовых аппаратов.

Отмечается, что проведенная модернизация рынков дает положительные эффекты. За последний год оптово-розничный товарооборот города увеличился на 3,4% и составил 12,8 трлн тенге. Это стало возможным за счет оптимизации площади и увеличения количества торговых мест, а также обеспечения прозрачности работы предпринимателей.