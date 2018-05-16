В Казахстане определили 20 лучших вузов (рейтинг)

CA-NEWS (KZ) - Независимое Агентство аккредитации и рейтинга определило лучшие вузы Казахстана.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, в рейтинг вошли Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский Национальный университет им. Л.Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Карагандинский государственный университет им. академика Е.Букетова, а также Карагандинский государственный технический университет, набравшие наибольшее количество баллов.

Национальный рейтинг позволяет казахстанским вузам определить свои позиции, оценить уровень конкурентоспособности образовательных услуг, содействовать качественной работе вуза, а также привлечь большее количество обучающихся и расширить рамки привлекательности для работодателей.

Рейтинг составляется по следующим критериям:- концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей;- академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава;- качество подготовки и трудоустройство выпускников;- высокий уровень взаимодействия вуза и работодателей;- конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, докторантов и магистрантов.

Заявки на участие в национальном рейтинге НААР представили 75 вузов республики, однако 17 организаций образования из-за некорректного заполнения были исключены. В генеральный рейтинг РК 2018 года вошли 58 вузов, из которых 6 национальных, 21 государственных, 7 акционерных и 24 частных организаций образования.

Результат цифрового ранжирования позволил представить нижеследующие данные и информировать абитуриентов, родителей, работодателей, широкую общественность и других заинтересованных лиц через СМИ, официальный сайт НААР:

Первую тройку лидеров заняли вузы, набравшие максимальное количество показателей по каждому направлению образовательных программ подготовки кадров.

Следующие позиции рейтинга разделяют вузы, которые имеют оценку уровня их конкурентоспособности образовательных программ подготовки специалистов, представленную по нескольким, приоритетным для вуза, направлениям.

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