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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане определили 20 лучших вузов (рейтинг)

CA-NEWS (KZ) - Независимое Агентство аккредитации и рейтинга определило лучшие вузы Казахстана.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, в рейтинг вошли Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский Национальный университет им. Л.Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Карагандинский государственный университет им. академика Е.Букетова, а также Карагандинский государственный технический университет, набравшие наибольшее количество баллов.

Национальный рейтинг позволяет казахстанским вузам определить свои позиции, оценить уровень конкурентоспособности образовательных услуг, содействовать качественной работе вуза, а также привлечь большее количество обучающихся и расширить рамки привлекательности для работодателей.

Рейтинг составляется по следующим критериям:
- концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей;
- академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава;
- качество подготовки и трудоустройство выпускников;
- высокий уровень взаимодействия вуза и работодателей;
- конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, докторантов и магистрантов.

Заявки на участие в национальном рейтинге НААР представили 75 вузов республики, однако 17 организаций образования из-за некорректного заполнения были исключены. В генеральный рейтинг РК 2018 года вошли 58 вузов, из которых 6 национальных, 21 государственных, 7 акционерных и 24 частных организаций образования.

Результат цифрового ранжирования позволил представить нижеследующие данные и информировать абитуриентов, родителей, работодателей, широкую общественность и других заинтересованных лиц через СМИ, официальный сайт НААР:

Первую тройку лидеров заняли вузы, набравшие максимальное количество показателей по каждому направлению образовательных программ подготовки кадров.

Следующие позиции рейтинга разделяют вузы, которые имеют оценку уровня их конкурентоспособности образовательных программ подготовки специалистов, представленную по нескольким, приоритетным для вуза, направлениям.

Рейтинг

Место ВУЗ Баллы
1 Казахский национальный университет им. аль-Фараби 281 259
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 148 406
3 Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 69 770
4 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Карагандинский государственный университет им. ак. Е.А. Букетова		 45 799-43 642
5 Карагандинский государственный технический университет 38 458
6 Казахский национальный аграрный университет
Университет Туран		 32 238-31 403
7 Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Казахский государственный женский педагогический университет
Алматинский технологический университет		 27 775-26 583
8 Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова		 26 431-22 809
9 Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова		 20 663-19 902
10 Западно-Казахстанский аграрный-технический университет им. Жангир хана
Алматинский университет энергетики и связи
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата		 16 923-15 757
11 Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет		 15 024-14 996
12 Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
Международная образовательная корпорация
Университет Нархоз
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы		 13 920-12 271
13 Актюбинский университет им. С. Баишева
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Университет им. С. Демиреля
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева		 10 612-9038
14 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
Рудненский индустриальный институт
Государственный медицинский университет города Семей
Египесткий университет исламской культуры Нур-Мубарак		 8482-7062
15 Карагандинский государственный индустриальный университет
Университет Сырдария
Казахский университет технологии и бизнеса
Университет иностранных языков и деловой карьеры
Казахская академия спорта и туризма
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова		 6880-5820
16 Каспийский общественный университет
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина
Университет Алматы
Казахстанский инженерно-технологический университет
Университет Туран-Астана		 5196-4230
17 Южно Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева
Алматинская академия экономики и статистики
Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б. Гончарова		 3937-3674
18 Алматы Менеджмент Университет
Казахско-Русский Международный Университет
Академия Кайнар		 3050-2973
19 Инновационный Евразийский университет
Академия гражданской авиации		 2299-1852
20 Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова
Атырауский университет нефти и газа		 1771-1459

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