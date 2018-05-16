Президент Монголии встретился с участниками сидячей забастовки (видео)

CA-NEWS (MNG) - Представители профсоюза работников здравоохранения совместно с комитетом по защите прав работников охраны труда, комитетом по повышению заработной платы учителей и конфедерацией профсоюзов научных организаций вышли на сидячую забастовку на центральной площади Улан-Батора, требуя повышения заработной платы.

Участники сидячей демонстрации требуют приемлемых условий труда и установления справедливого уровня оплаты. Как сообщает пресс-служба президента Монголии, эти требования были представлены Халтмаагийн Баттулга.

Баттулга пришел к демонстрантам, желая обсудить эти вопросы и выслушать их мнения. Президент Монголии зафиксировал просьбы и договорился об официальной встрече с участниками демонстрации, которая должна состояться 16 мая, говорится в сообщении.

Президент также согласился с требованием и сказал, что его политика направлена ​​на улучшение условий проживания для тех, у кого есть гарантированный доход, путем выделения квартирных займов с нулевым процентом и увеличения заработной платы для тех, кто работает в отдаленных районах за пределами Улан-Батора.