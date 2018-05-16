РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии встретился с участниками сидячей забастовки (видео)

CA-NEWS (MNG) - Представители профсоюза работников здравоохранения совместно с комитетом по защите прав работников охраны труда, комитетом по повышению заработной платы учителей и конфедерацией профсоюзов научных организаций вышли на сидячую забастовку на центральной площади Улан-Батора, требуя повышения заработной платы.

Участники сидячей демонстрации требуют приемлемых условий труда и установления справедливого уровня оплаты. Как сообщает пресс-служба президента Монголии, эти требования были представлены Халтмаагийн Баттулга.

Баттулга пришел к демонстрантам, желая обсудить эти вопросы и выслушать их мнения. Президент Монголии зафиксировал просьбы и договорился об официальной встрече с участниками демонстрации, которая должна состояться 16 мая, говорится в сообщении.

Президент также согласился с требованием и сказал, что его политика направлена ​​на улучшение условий проживания для тех, у кого есть гарантированный доход, путем выделения квартирных займов с нулевым процентом и увеличения заработной платы для тех, кто работает в отдаленных районах за пределами Улан-Батора.

print
  • В Грузию прибыла с визитом делегация Узбекистана
  • В Дашогузе в очереди на отправку денежного перевода насмерть задавили женщину
  • В Казахстане за 3 месяца зарегистрировано более 3 тыс. ДТП, в которых пострадали 4,3 тыс. человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×