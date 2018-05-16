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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Астану и Казань свяжет авиарейс

CA-NEWS (KZ) - С 1 июня авиакомпания Air Astana открывает регулярное авиасообщение из Казани в Астану.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, полеты будут выполняться каждое воскресенье на 97-местных самолетах Embraer 190. В дальнейшем планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю.

Вылет из Казани – в 13:40, в Астану лайнер прибудет в 18:50. Обратный рейс стартует в 13:20 с приземлением в аэропорту столицы Татарстана в 12:40. Время пути составит более 2 часов.

Полеты будут проводиться до конца октября.

Это третий рейс, связывающий Казахстан и Казань, отмечает диппредставительство.

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