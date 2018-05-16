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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Германии задержан акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим, зять премьер-министра Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Германии задержан один из акционеров Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, задержание по запросу Антикоррупционной службы Национального центрального бюро Интерпола МВД РК проведено 23 апреля.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 1 апреля 2018 года 33-летний Б.Ибрагим владеет 10,71% акций Qazaq Banki. Он возглавлял совет директоров банка до июня 2017 года.

По информации казахстанских СМИ, задержанный является супругом старшей дочери премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева – Меруерт Ибрагим.

мерует ибрагим

В прошлом месяце, Qazaq banki и несколько других банков подверглись критике президента Нурсултана Назарбаева. Он заявил, что у них «ужасные показатели».

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