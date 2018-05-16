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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Северо-Казахстанской области в разы увеличены площади под картофель и овощи

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области в разы увеличены площади под картофель и овощи, сообщает пресс-служба акимата СКО.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кайрата Омарова, площадь пашни в регионе в текущем году составляет 4,8 млн га, посевы сельскохозяйственных культур составят 4,1 млн га, из них зерновые и зернобобовые - 2,6 млн га.

В рамках диверсификации посевных площадей, масличные культуры в текущем году будут увеличены на 285 тыс. га или на 41% и составят 1 млн га. Площади картофеля будут увеличены на 65% и составят 45 тыс. га, площади овощей на 94% и составят почти 10 тыс. га.

«Все районы отработали по масличным культурам, 1 млн га будет посеяно. Это очень важный показатель. В результате этого бюджет области пополнится на 60-70 млрд. тенге. По овощам должно быть увеличение. Во время поездок по районам все это будем проверять на месте», - сказал на совещании по подготовке к проведению весенне-полевых работ глава региона Кумар Аксакалов.

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