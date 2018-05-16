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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане руководство школы уволили за «двойки» на лбах детей
Предыстория: В Узбекистане допрашивают учительницу, поставившую «двойки» на лбах учеников

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана сообщило об увольнении директора школы №5 города Бекабада Ташкентской области Д. Бабамуратовой, преподаватель которой рисовала первоклассникам «двойки» на лбах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее centralasian.org сообщал о том, что прокуратура города Бекабада и Ташкентское областное управление народного образования начали совместную проверку по делу учительницы средней школы №5 в городе Бекабаде, которая поставила «двойки» на лбах четырех учеников. Фотографии детей распространились в социальных сетях несколько дней назад.

В Ташкентском областном управлении народного образования сообщили, что учительница начальных классов средней школы №5 в городе Бекабаде рисовала «двойки» на лбах недисциплинированных и отстающих в учебе первоклассников. Данное действие учительницы было расценено прокуратурой как «применение психологических пыток» в отношении учеников.

Трудовое соглашение с директором было расторгнуто «в связи с созданием в учреждении условий для нарушения прав учащихся, унижения их достоинства, отсутствия в школе должного контроля и неудовлетворительное состояние образовательно-воспитательного процесса», говорится в сообщении.

За безответственное отношение к исполнению своих обязанностей, а также недостатки в работе уволены заместители директора по учебным делам и по духовно-просветительской работе. За неподобающее поведение и унижение учеников работы лишились 2 преподавателя начальных классов.

Глава Ташкентского областного управления народного образования Ш. Бурханов встретился с родителями детей, пострадавших от действий педагогов, и попросил у них прощения. Управление также провело обсуждения во всех образовательных учреждениях с участием педагогов и общественности. Министерство народного образования заявило, что будет принимать строгие меры по любому нарушению прав учащихся.

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