В Монголии 51,2% граждан страдает от чрезмерного употребления алкоголя

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 51,2% всех совершеннолетних граждан страдает от чрезмерного употребления алкогольных напитков. Об этом сообщаерт Синьхуа со ссылкой на сообщение Национального центра психического здоровья страны.

В год почти 7 тыс. человек, страдающих от алкогольной зависимости, получают услуги данного центра.

В настоящее время 13,6% взрослого населения Монголии страдают от алкогольной зависимости, в том числе 22% мужчин и 5% женщин. По сравнению с 1997 годом этот показатель вырос в два раза, отмечают специалисты.

С 1961 года Монголия принудительно лечит людей, страдающих от алкоголизма. В 2000 году в стране был также принят закон о принудительном лечении наркозависимых. Согласно статистике, в 2017 году в Монголии 12,4% преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, население Монголии на 2016 год составляло 3,027 млн человек.