В Южно-Казахстанской области начали выпускать продукцию из козьего молока

CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области начали выпускать продукцию из козьего молока.

Как сообщает пресс-служба акимата ЮКО, в регионе создано племенное хозяйство, способное производить порядка 3 тыс. тонн козьего молока в сутки, а также перерабатывать 24 тонны молока.

По словам председателя кооператива Жениса Тогызакбаева, в область завезены из Нидерландов 500 коз Зааненской породы. Стоимость проекта, состоящего из трех этапов, составляет 1 млрд 196 млн тенге. После полной реализации проекта численность голов племенных коз достигнет 6 тыс.

Отмечается, что в отличие от казахстанских коз молочная продуктивность Зааненской породы высокая: удойность отечественных пород составляет 1,5-2 литра в день, а завезенных - достигает 5-6 литров. Сегодня в хозяйстве из козьего молока производят кефир, сметану, курт, творог и йогурты. Стоимость одного литра козьего молока составляет порядка 500 тенге.

Вместе с тем, в будущем предприятие намерено оснастить свои цеха новейшим итальянским оборудованием и тем самым полностью автоматизировать производство и переработку молока. В результате планируется наладить выпуск не только обычных сортов сыра, но и сорта моцарелла.

«Козье молоко богато ценными для организма витаминами А, В1, В2, В12, С и D. Также в нем содержится марганец, фосфор, медь, магний. Из-за большого количества кальция, содержащегося в молоке козы, его рекомендуется пить для восстановления костей после травм и переломов. Это молоко несет огромную пользу пищеварительному тракту, потому что большое количество полезных минералов, которыми оно богато, создает положительную микрофлору в кишечнике. Его, как правило, рекомендуют при дисбактериозе и низком иммунитете. Калий, содержащийся в большом количестве в молоке козы, делает его ценным средством для поддержания сердечно-сосудистой системы. Неоценимую пользу окажет и обилие витамина D, который также важен для укрепления нервной системы, волос и ногтей, улучшения обменных процессов и профилактики рахита. Также молоко козы – очень хорошее средство от бронхита и туберкулеза», - говорится в сообщении.