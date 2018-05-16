Министр нефти Ирана заявил, что страна не нуждается в импорте газа из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна не нуждается в импорте газа из Туркменистана в зимний период 2018-2019 гг., сообщает Mehr.

Как сообщает агентство, об этом он заявил, во время встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

По его словам, между иранскими и туркменскими официальными лицами были проведены конструктивные переговоры, на основании которых было принято решение о том, что сотрудничество между Ираном и Туркменистаном будет ускорено. В ходе переговоров было решено, что проект газовых своповых поставок будет продолжаться через Иран в Азербайджан, Зангане добавил, что ведутся переговоры по урегулированию финансовых проблем между двумя странами по газовому долгу Ирана перед Туркменистаном.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.