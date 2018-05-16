В Алматинской области появится круглогодичный горнолыжный курорт

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области появится круглогодичный горнолыжный курорт.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, проект горнолыжного курорта «Апорт-Актас», являющийся развитием проекта «Лесная сказка» в Талгарском районе, был презентован акиму Амандыку Баталову.

По словам инициатора проекта Ерлика Балфанбаева, в рамках проекта планируется построить 12 канатных дорог, горнолыжные трассы протяженностью 31 км, а также гостиницы на более 700 мест, рестораны, кафе и другое.

Предполагаемое количество посетителей в год - 724 тыс. человек, то есть до 12 тыс. посетителей в день. Будет создано более 600 рабочих мест, планируемый объем инвестиций составляет 31 млрд тенге ($94 млн). Главная особенность комплекса - его круглогодичное функционирование.

«Горнолыжный курорт будет действовать вне зависимости от времени года. Тематика зимнего периода - горные лыжи, хоккей, катание на коньках, а в летний - велосипедные, конные прогулки и многое другое. То есть летом лыжные трассы станут велосипедными. Таким образом, курорт должен стать местом круглогодичного отдыха туристов», - рассказал Е.Балфанбаев.

А.Баталов ответил, что развитие туризма - один из приоритетов запланированной работы.

«В ходе недавнего визита в Алматинскую область глава государства поставил задачу активней использовать имеющийся у региона туристический потенциал, в том числе усиленно развивая и горный туризм. Представленный сегодня инвестпроект горнолыжного курорта очень важен для реализации поставленной задачи. Его работа во многом способствует массовому привлечению туристов. К тому же это и новые рабочие места, и инвестиции и, самое главное, привлечение населения к здоровому образу жизни», - сказал аким области.

Он также отметил, что необходимая помощь по вопросам развития инженерной инфраструктуры будет оказана. Это касается строительства автодорог, электро-, водоснабжения и канализационной системы.