Казахстан намерен поставлять в Грузию электровозы и автобусы

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 16 мая встретился с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы углубления взаимовыгодного торгового-экономического сотрудничества двух стран в сферах энергетики, транспорта и логистики, туризма, культуры, здравоохранения и образования, расширения взаимного товарооборота по новым направлениям, экспорта казахстанской обработанной и сырьевой продукции в отраслях химической промышленности, машиностроения, строительства, сельского хозяйства, в том числе казахстанского зерна и других.

Также внимание было уделено развитию инвестиционного сотрудничества. За последние 12 лет объем казахстанских инвестиций в экономику Грузии составил более $406 млн, валовый приток прямых инвестиций из Грузии в Казахстан составил $45,9 млн.

Казахстанские компании готовы поставлять электровозы для «Грузинских железных дорог» и автобусы казахстанского производства для обновления автобусного парка Тбилиси. Kazakh Export предлагает грузинской стороне долгосрочное торговое финансирование по экспортно-страховой программе и совместную реализацию взаимовыгодных проектов.

Отмечается, что по итогам 2017 года товарооборот между РК и Грузией увеличился на 56,4% по сравнению с 2016 годом и составил $64,3 млн. Экспорт РК в Грузию за 2017 год увеличился вдвое и составил $38,4 млн (2016 — $19,4 млн). Импорт из Грузии за прошлый год составил $25,9 млн, что на 19% выше, чем за 2016 год ($21,7 млн). Товарооборот за январь-февраль 2018 года составил $8,7 млн, что на 80,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($4,8 млн).

Сегодня в Казахстане действуют порядка 120 совместных предприятий с участием грузинского капитала в таких отраслях, как энергетика, транспорт, инновации, медицина и др. По состоянию на 1 апреля 2018 года в Казахстане зарегистрировано 236 юридических лиц, филиалов и представительств с грузинским участием, из них действующих — 123.