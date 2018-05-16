В Афганистане военные отразили наступление талибов на город Фарах

CA-NEWS (CA) - Город Фарах, административный центр одноименной провинции на западе Афганистана, полностью очищен от вооруженных боевиков радикального движения «Талибан». Об этом сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на Министерство обороны страны.

Вооруженные группы экстремистов в ночь на вторник атаковали город с нескольких направлений и захватили ряд объектов.

«Город Фарах остается под контролем правительственных сил. Национальные силы безопасности Афганистана при поддержке командования сил США в Афганистане, авиации, включая самолеты ВВС США A-10, ведут наступление против талибов», - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии НАТО в Twitter.

В бою за город Фарах на западе Афганистана были ликвидированы около 300 боевиков «Талибан».

Как заявил губернатор провинции Фарах Абдула Басира Саланги, утром 15 мая город атаковали 1 тыс. талибов, на следующий день к атаке присоединились еще около 1 тыс. боевиков.

В бою погибли 15 афганских военнослужащих, десять полицейских и пять мирных жителей. Отмечается, что в атаке участвовали талибы из провинций Гильменд, Герат, Гур и Забул. В настоящий момент боевики закрепились в районах Шир-Кух, Пешт-Кох и Реджи.