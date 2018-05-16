В Казахстане может быть создано региональное представительство АБИИ

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 16 мая провел встречу с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы сотрудничества с АБИИ и реализации совместных инфраструктурных проектов в различных отраслях экономики РК. Приоритетными направлениями финансирования были названы сферы энергетики, транспорта, логистики, городской и сельской инфраструктуры и другие.

Рассмотрены также совместные планы по заключению рамочного соглашения между Казахстаном и АБИИ по вопросам инфраструктурных инвестиций и созданию в Казахстане регионального представительства АБИИ. На сегодня в стране размещены представительства аналогичных международных финансовых и многосторонних институтов развития, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и разития, ИБР и другие.

Отмечается, что предложение о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций было впервые высказано председателем КНР Си Цзиньпином в ходе Делового саммита Азиатского Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бали в 2013 году.

Банк был создан 25 декабря 2015 года и официально начал свою деятельность 16 января 2016 года. Основной целью создания АБИИ является содействие экономическому развитию, созданию благосостояния и улучшение взаимодействия инфраструктуры в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и другие производственные сектора.

Казахстан является соучредителем АБИИ и провел на своей площадке переговоры по разработке меморандума о взаимопонимании по созданию банка, которые прошли в апреле 2014 года.

24 октября 2014 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию АБИИ между 22 потенциальными членами-учредителями АБИИ. Уставный капитал АБИИ составляет $100 млрд и распределен пропорционально 75/25 среди региональных и нерегиональных членов.

Крупнейшими акционерами банка являются КНР ($29 млрд 780,4 млн), Индия ($8 млрд 667,3 млн), Россия ($6 млрд 536,2 млн) и др. Штаб-квартира АБИИ расположена в Пекине.

За 2 года деятельности число стран-участников АБИИ увеличилось до 84. Общая доля РК в АБИИ (подписной капитал) составляет $729,3 млн (0,793%). Казахстан входит в региональную страновую группу РФ вместе с такими странами как Иран и Таджикистан.

На сегодня портфель инфраструктурных проектов АБИИ насчитывает 25 проектов, финансируемых совместно с другими международными финансовыми партнерами на общую сумму около $20 млрд. При этом доля АБИИ составила $4,39 млрд, в том числе профинансированных АБИИ самостоятельно (без участия других МФО) в количестве 6 проектов на сумму $1,2 млрд.