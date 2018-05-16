Председатель нижней палаты парламента Таджикистана раскритиковал работу Министерства промышленности РТ

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров подверг критике работу министерства промышленности и новых технологий за незначительную переработку местного сырья и отсутствие предложения по подготовке высококвалифицированных кадров.

Сегодня в ходе обсуждения Стратегии развития промышленности в РТ на период до 2030 года, спикер обратился к первому заместителю главы Минпрома Холу Хайдару и отметил, что без принятия отраслевых программ и конкретных шагов по стимулированию инвестиций, данная стратегия останется теорией, сообщает Авеста.

«Если сами не в силах создавать новые производственные мощности, то необходимо создать условия для привлечения иностранных инвестиций. Важно, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно, и вкладывая инвестиции, мог бы получить свои же средства в банках. У вас нет предложений по вопросу подготовки кадров для сферы промышленности здесь или за рубежом», – отметил спикер.

В свою очередь Хол Хайдар рассказал о развитии ряда отраслей промышленности, в том числе по росту производства цемента и переработки хлопка-волокна.

По его словам, Таджикистан из страны импортера цемента превратился в экспортера данной продукции. В прошлом году объем переработки хлопка-волокна достиг 17,1 тыс. тонн. Этот показатель в прежние годы составлял 3-5 тыс. тонн.

По словам Ш.Зухурова, в прошлом году в стране было произведено порядка 133 тыс. тонн хлопка-волокна и переработанный объем хлопка является незначительным.

«Что касается производства цемента, то результаты хорошие, но они не должны стать поводом для постоянной гордости. Нужны конкретные отраслевые программы, в том числе в сфере легкой промышленности. Посмотрите на соседний Кыргызстан, где в сфере легкой промышленности работают более 100 тыс. граждан, и рынки Таджикистана завалены продукцией, произведенной в Кыргызстане», – отметил Ш.Зухуров.

По словам депутат Шарифа Рахимзода, развитие промышленности образует средний класс в обществе. В некоторых станах показатель среднего класса составляет 50% от общей численности населения. В Таджикистане, важно увеличить долю промышленности в структуре ВВП, которая сейчас составляет 17%.

«В то же время, чтобы промышленность развивалась, параллельно с ней должны развиваться и другие отрасли – сельское хозяйство, инфраструктура и логистика», – считает Шариф Рахимзода.