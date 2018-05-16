ЕБРР финансирует в Казахстане 118 проектов на сумму €3,1 млрд

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 16 мая встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком.

Как сообщается на сайте главы кабмина, они обсудили вопросы реализации текущих и перспективных совместных проектов в различных секторах экономики, включая горнорудную отрасль, муниципальную и транспортную инфраструктуру, в развитии «зеленой» экономики и возобновляемой энергетики, улучшении глобальной конкурентоспособности Казахстана и других сферах.

За более чем 20 летний период сотрудничества ЕБРР в Казахстане профинансировано 240 совместных проектов на общую сумму €7,3 млрд. В 2017 году было подписано 25 новых проектов на сумму более $700 млн.

Текущий портфель проектов ЕБРР в Казахстане состоит из 118 проектов на сумму €3,1 млрд. Среди них проект строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда—Жезказган—Караганда—Темиртау—Астана», проект «Реконструкция участка «Курты—Капшагай» коридора «Центр—Юг», по реализации активов ФНБ «Самрук-Казына», по внедрению системы платности автомобильных дорог, по проекту «Реконструкция коридора «Центр—Юг» автомобильной дороги «Астана—Караганда—Балхаш—Курты—Капшагай—Алматы», «Курты—Бурылбайтал 152-2214 километры (62 км)», «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей» и другие.

Отмечается, что ЕБРР является международной финансовой организацией, созданной в 1991 году, которая финансирует проекты в странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.

Акционерами ЕБРР являются 65 стран и 2 международные организации: Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк. Осуществление всех полномочий ЕБРР возложено на совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего управляющего, как правило, министра финансов или лицо, занимающее аналогичную должность.

Казахстан является членом ЕБРР с 27 июля 1992 года. Постоянное представительство ЕБРР в РК открыто в Алматы (1993 год) и Астане (2000 год). Доля РК в уставном капитале ЕБРР составляет €69 млн (0,23%).