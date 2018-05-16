ШОС стремится к гендерному равенству и расширению прав женщин

CA-NEWS (KG) - Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стремятся к обеспечению действенного гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Рашид Алимов на церемонии открытия Первого Женского форума ШОС "Объединение сил женщин для содействия совместному развитию" в Пекине.

"Участие женщин в политике [на пространстве ШОС] повышается: представительство женщин стран-членов организации в парламенте составляет 20%, на уровне министров - 10%, - сказал Алимов. - Это демонстрирует приверженность наших стран международным обязательствам по целям в области устойчивого развития, а также в обеспечении действенного гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин".

Он также подчеркнул необходимость выработки "особого женского взгляда на ряд актуальных вопросов [на пространстве ШОС] и общее будущее [стран-членов организации]". Его позицию поддержали и участники форума.

"Вопросы гендерного неравенства и безработицы с женским лицом по-прежнему сохраняются, поэтому очень важно обеспечить участие женщин в социальном, экономическом и политическом развитии стран организации", - сказала делегат из России, президент Союза женщин Забайкальского края Валентина Подойницина. "Главной задачей этого форума станет выработка общего взгляда на развитие региона и мира в целом, обмен опытом и поиск общих точек соприкосновения", - подчеркнула она.

Первый женский форум Шанхайской организации сотрудничества будет проходить в Пекине 16-17 мая. В рамках мероприятия состоится серия пленарных заседаний по направлениям "Женщины и инновационное развитие", "Женщины и прекрасный мир" и "Женщины и взаимовыгодное сотрудничество", а также будет проект совместного заявления. Форум проходит при поддержке секретариата ШОС и Всекитайской федерации женщин. По словам организаторов, в нем принимает участие более 200 делегатов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).