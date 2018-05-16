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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане будут фиксироваться предельные цены на лекарства

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана 16 мая одобрили проект закона, предполагающий повышение экономической доступности лекарств, обеспечение их качества и безопасности, а также рационального использования.

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, для повышения экономической доступности лекарств для населения будут внедрены механизмы, которые позволят регулировать цены на медикамента при их оптовой и розничной реализации. При разработке этих механизмов был учтен международный опыт по регулированию цен на лекарства в странах ОЭСР и ЕАЭС. После внедрения механизмов ценового регулирования информацию о предельных оптовых и розничных ценах можно будет найти на интернет-ресурсах ведомства и в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, а обратную связь от населения с фактами о завышении цен планируется внедрить через специально разрабатываемое мобильное приложение.

Для обеспечения качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий законопроектом предусмотрено внедрение международных стандартов надлежащих фармацевтических практик для производителей и дистрибьюторов с января 2018 года, а для розничной сети – с января 2023 года. Мотивацией их скорейшего внедрения станут преференции для держателей сертификатов при закупе лекарственных средств. Будет усилена система пострегистрационного контроля (фармаконадзора) лекарств и мониторинга безопасности медизделий, которая обяжет медорганизации и фармкомпании обязательно предоставлять информацию о побочных действиях лекарственного средства и медицинского изделия.

Кроме того, в рамках законопроекта Минздрав разработал нормы по рациональному выбору и этическому продвижению лекарственных средств и медицинских изделий.

Также для обеспечения прозрачности и открытости процесса закупа лекарств, упрощения закупочных процедур и снижения административных барьеров, исключения личного контакта с потенциальными поставщиками, а также для обеспечения контроля за движением лекарств законопроект предусматривает переход на электронные закупки лекарств с использованием портала закупок Министерства финансов РК.

По словам министра, мониторинг цен в розничных аптеках городах Алматы и Астаны показал, что разница стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100%.

«Так, например, минимальная цена препарата «Кеторол» составила 230 тенге, а максимальная – 500 тенге: разница составляет более 100%», - отметил он.

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