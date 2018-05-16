В Таразе на месте бывшего рынка «Шахристан» появятся Дворец школьников и Дворец бракосочетаний

CA-NEWS (KZ) - В Таразе на месте бывшего рынка «Шахристан» появятся Дворец школьников и Дворец бракосочетаний. Об этом 16 мая на пресс-конференции в Астане сообщил аким Жамбылской области Акскар Мырзахметов.

По его словам, в прошлом году в регионе были реализованы 22 проекта на общую сумму 1,1 млрд тенге, в 2018 году намечены к реализации 133 проекта и 66 мероприятий на 3,8 млрд тенге, 3,4 млрд тенге будут

привлечены из спонсорских источников.

Глава области отметил, что информация о потенциале города Тараз как одного из древнейших и значимых городов на Великом Шелковом пути систематизирована при образовании туристического кластера. В итоге в специальную сакральную карту Казахстана, состоящую из 100 историко-культурных объектов, вошли 8 объектов, расположенных на территории

Жамбылской области.

Также проводится работа по улучшению архитектурного облика Тараза. Одним из примеров этого является парк «Женис», который в течение последних 2 месяцев преобразился до неузнаваемости. Вблизи парка проложено еще одно ответвление улицы, а при входе установлено монументальное сооружение «Ерлік» и «Подвиг» шириной 13 и высотой 8 метров с двумя образами воинов. Согласно первоначальному замыслу, сюда перенесены памятники Бауыржану Момышулы и Вечный огонь, которые ранее были разбросаны по городу. На Алее батыров установлены звезды, посвященные 39 Героям Великой Отечественной войны и 9 полным кавалерам орденов «Славы», которые являются уроженцами Жамбылской области.

На втором этапе строительства будет возведен зал «Славы», где будет расположен музей, посвященный подвигу героев тыла. Кроме того, в память о них воздвигнут монумент, а неподалеку расположится мемориал под символическим названием «Журавли». В новом парке найдется место и памятным композициям, посвященным героям Афганской войны, участникам ликвидации аварии при Чернобыле.

Изменится и территория бывшего рынка «Шахристан» в центре города. Помимо историко-культурного центра «Древний Тараз» здесь появятся Дворец школьников, Дворец бракосочетаний. Другими словами, бывший рынок станет духовным и культурным центром города, где жители и гости Тараза могут и отдохнуть, и с пользой провести время», - сказал А.Мырзахметов.