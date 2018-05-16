В Дашогузе растет популярность Нукусского университета в Каракалпакстане

CA-NEWS (TM) - В этом году много молодых людей из Дашогуза планируют поступить на учёбу в университет имени Бердаха в городе Нукус Каракалпакской Автономной Республики и собирают для этого необходимые справки. Об этом сообщает источник туркменской службы «Азатлык» в Дашогузе.

«В этом вузе оказывается есть факультет туркменского языка и туда принимают наших граждан. Поэтому очень много молодых дашогузцев готовятся поступить на учёбу в университет имени Бердаха в Нукусе», - рассказал источник, знакомый с событиями в этой области.

Изданию 10 мая удалось побеседовать по телефону с проректором данного высшего учебного заведения, кандидатом физико-математических наук, доцентом Мухтаром Ибрагимовым.

В беседе с нами Ибрагимов подтвердил, что в этом вузе есть факультет туркменского языка и литературы и туркменские студенты обучались и до этого, в частности, в данный момент среди их студентов есть десятки туркменистанцев.

«Факультет туркменской филологии, где преподают туркменский язык и литературу, существует у нас давно. Сейчас у нас обучаются 74 студента из Туркменистана», - рассказал проректор нукусского университета.

Он также сообщил, что большинство туркменистанцев, обучающихся в университете имени Бердаха, это дашогузцы и лебапцы, но среди них есть и молодые люди из других велаятов Туркменистана.

На вопрос о том, на каких условиях принимают на учёбу студентов, проректор рассказал, что туркменистанцы обучаются по контракту, оплата по которому производится в валюте, а также, что вуз обеспечивает их общежитием.

«Студенты обучаются на основе контракта. Студенты обеспечиваются местом проживания в общежитии университета. Они оплачивают сумму, указанную в контракте обучения, в валюте», - рассказал проректор вуза.

В беседе проректор вуза Ибрагимов дал краткую информацию о стоимости обучения для туркменских студентов, которая, по его словам, составляет $2 тыс. в год.

Проректор добавил, что эта сумма включает в себя расходы на место проживания, а также, что экзамены проводятся в устной форме.

«В эту оплату входит и оплата места проживания. С прошлого года экзамены по приёму в вуз проводятся в виде беседы», - сказал он.

Также собеседник, говоря о студентах из Туркменистана, желающих обучаться в нукусском университете, добавил, что в последние годы приезжающих на учёбу из соседней страны молодых людей стало заметно больше. Многие из них свободно владеют узбекским и каракалпакским языками, но встречаются и те, кто говорит только на родном туркменском языке.

«Если сравнивать с прошлыми годами число [туркменских студентов] увеличивается. Интересно, что многие из приезжающих свободно говорят на узбекском, каракалпакском языках. Но среди них также есть и те, кто говорит только на туркменском языке. На факультете туркменской филологии студентов обучают шесть преподавателей», - рассказал проректор.

По поступающим из Туркменистана сообщениям, из-за того, что сумма взяток, требуемых для поступления в вузы страны неподъёмны, для большинства местных жителей, молодёжь после окончания средней школы пытаются устроиться в зарубежные университеты. Кроме того, как рассказывают некоторые студенты из Туркменистана, желанию учиться за рубежом также способствует и то, что студенты местных вузов очень недовольны тем, что их постоянно привлекают на различные «чаре», то есть официальные мероприятия, а также распространённое мнение о том, что качество образования за пределами страны намного выше. Но чем именно мотивировано желание туркменской молодёжи учиться в каракалпакском университете имени Бердаха определённо сказать нельзя.

Напомним, что в последнее время очень много туркменских студентов, обучающихся в России, Белоруссии, Украине и Татарстане рассказывают о материальных трудностях, связанных с проблемами денежных переводов из туркменских банков.