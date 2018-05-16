Число заболевших ВИЧ в Монголии увеличились до 260

CA-NEWS (MNG) - Число людей с положительным результат на ВИЧ, выросло до 260 в Монголии. Ранее в апреле было зарегистрировано пять новых случаев, говорится в отчете Национального статистического управления во вторник, 15 мая.

Более половины ВИЧ-инфицированных люди в возрасте от 20 до 44 лет. Около 99% случаев заражения передалось половым путем, говорится в докладе.

Первый случай ВИЧ-инфекции в Монголии был зарегистрирован в 1992 году. С тех пор 40 человек умерли от СПИДа в стране с населением более 3 миллионов человек.