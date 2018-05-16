Президент Узбекистана в ходе поездки в США совершил остановку в Лондоне

- Узбекистан, политика
- 16:26, 16 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая в ходе краткой технической остановки в аэропорту г. Лондона встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом. Об этом сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.
В ходе беседы глава государства особо отметил важность эффективной реализации имеющегося большого потенциала двустороннего сотрудничества.
Важное внимание уделено интенсификации контактов на различных уровнях, развитию практического взаимодействия, продвижению совместных программ и проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.
Заместитель министра иностранных дел передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Алан Дункан высоко оценил осуществляемые в Узбекистане реформы на современном этапе, а также активные усилия Узбекистана по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, в том числе успешное проведение Международной конференции по Афганистану в марте этого года в Ташкенте.
Выражена готовность британской стороны к укреплению полномасштабного сотрудничества между двумя государствами.
После технической остановки в Лондоне президент вылетел в США.