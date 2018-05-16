Парламент Таджикистана ратифицировал кредитное соглашение с кувейтским фондом

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал в среду кредитное соглашение по проекту «Строительство автомобильной дороги Куляб-Калайхумб, участок Куляб-Шурообод и участок Шкев-Калъаихумб» между правительством РТ и кувейтским фондом арабского экономического развития.

Выступая перед депутатами, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что сумма кредита составляет $25,5 млн.

По его словам, общая сумма проекта составляет $115,50 млн., из которых $25,5 млн. (эквивалентно 7,5 млн. кувейтских динаров), или 20,8% от общей стоимости проекта – кредит Кувейтского Фонда арабского экономического развития.

Проект направлен на содействие социальному и экономическому развитию в Юго-Восточном регионе Республики Таджикистан путем реабилитации двух конечных участков Коридора Куляб-Калайхумб, что снизит эксплуатационные расходы транспортных средств и сведет к минимуму время перевозки пассажиров и грузов, сообщает Авеста.

Проект включает в себя необходимые строительные работы для реконструкции около 32 километров дороги от города Куляба до района Ш.Шохин, и примерно 26 километров от Шкева до Калайхумба, с одной проезжей частью, шириной 10 метров.

Проект также включает строительство двух весовых станций, предоставление технического обслуживания, поддержку управления реализации Проекта и консультационные услуги, подготовку тендерной документации и надзора за работами.

Заем предоставляется на 24 года, включая 4-летний льготный период, и должен быть погашен 40 полугодовыми взносами. Предполагается, что реализация проекта начнется в текущем году, а завершится в 2022 году.