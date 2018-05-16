В Таджикистане комитет по религии отменил монополию на отправку в Хадж Умра

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане зарегистрирована новая компания, которая будет заниматься отправкой таджикистанцев в малый хадж – Умра.

В текущем месяце Комитет по делам религии выдал разрешение ООО «Ормон», которая будет заниматься отправкой таджикистанцев к святым для мусульман местам в малый хадж Умра, и тем самым отменил монополию в этой сфере, сообщает АП.

Ранее в республике была лишь одна компания, которая имела разрешение на организацию отправки к святыням Ислама для совершения малого хаджа - компания «Расул».

Хадж Умра - это малое паломничество в Мекку, но не в месяц, предназначенный для совершения хаджа, а в любое другое время.

В Комитете сообщили, что стоимость Хаджа Умра составляет 19 тыс. сомони, а в период священного месяца Рамазан стоимость увеличивается до 24,5 тыс. сомони.

Источник отметил, что цены разняться, поскольку во время Рамазана Хадж Умра длится 21 день, а в другое время 14 дней.

Между тем, совершение основного хадж или Хадж Фарзи, которая приходится на праздник Курбан-Байрам исключительная привилегия Комитета по делам религии.

Ежегодно, министерство хаджа Саудовской Аравии выделяет квоты для посещения святых мест. В этом году для Таджикистана выделили более 6 тыс. квот.

Стоимость хаджа в этом году обойдется паломникам из Таджикистана на $89 дороже, чем в прошлом году, и будет составлять $3 тыс. 712 (33 тыс. 410 сомони).

В стоимость входит авиаперелет в обе стороны, медицинское страхование, расходы на питание и проживание в гостиницах Мекки и Медины, услуги гида, стоимость живности для обряда жертвоприношения, чемодана и ручной сумки с отличительными знаками Таджикистана.