Президент Туркменистана стал мастером спорта в автотранспорте

CA-NEWS (TM) - Президенту Гурбангулы Бердымухамедову вручен сертификат «Мастера спорта Туркменистана», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

На торжественной конференции в Национальном институте спорта и туризма было объявлено о присуждении наград главе государства - четырехкратному чемпиону Туркменистана – за выдающиеся успехи в автоспорте, триумфальные достижения в этом виде и большой вклад в развитие туркменского спорта в целом.

В числе этих наград главе государства был передан сертификат «Мастер спорта Туркменистана» от Федерации автоспорта и центра «Спорт улаг» МВД за мастерское управление спортивным автомобилем и высокие результаты на состоявшихся 12 мая соревнованиях в рамках Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Кубок Победителя был вручен Бердымухамедову за мастерство в автоспорте, опыт и целеустремленность.

Сертификат на право участия в Международном авторалли «Амуль-Хазар 2018» был присужден туркменскому лидеру за виртуозное управление спортивным автомобилем и высокоскоростное прохождение трассы на соревнованиях, состоявшихся 12 мая в рамках этих состязаний.

Авторалли «Амуль-Хазар 2018» стартует 9 сентября от старинного города Амуль на Амударье (на востоке страны) и финиширует 14 сентября на побережье Каспия (запад Туркменистан).