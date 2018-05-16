В Воронеже проходит 31-я региональная конференция FAO для Европы и Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - В Воронеже стартовала 31-я региональная конференция FAO для Европы и Центральной Азии. Конференция проводится такой структурой как продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и посвящена решениям проблем с голодом в Европе и Центральной Азии.

В ходе конференции состоится совещание за круглым столом на уровне министров, где участники обсудят вопросы, связанные с устойчивостью сельского хозяйства и продовольственными системами в Европе и Центральной Азии в условиях меняющегося климата. Немаловажным вопросом остаётся вопрос запасов чистой воды.

"К 2030 году изменения образа жизни и вариантов питания могут еще больше увеличить мировой спрос на воду. Спрос может вырасти на 50%", - отмечается в заявлении пресс-службы FAO.

"В период с 2005 по 2016 годы в Центральной Азии удалось добиться сокращения недоедающего населения — с 12,9% до 8,3%, однако от недоедания в регионе продолжают страдать около 5,6 млн человек. Усилия ФАО в Центральной Азии сконцентрированы на укреплении небольших семейных фермерских хозяйств, животноводства, их защите от климатических изменений и кризисов, а также снижении общего уровня бедности", - отметил глава FAO Жозе Грациану да Силва.