РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский альпинист покорил вершину Эвереста

CA-NEWS (MNG) - В среду, 16 мая в 13.47 часов по улаанбаатарскому времени мастер спорта по альпинизму и один из основателей туристического клуба «Хайрхан» Ж.Бямбасурэн покорил вершину Эвереста, сообщает Монцамэ.

Тем самым, он становится седьмым монгольским альпинистом, восходившим на Эверест. С 2012 года Ж.Бямбасурэн преследует классическую цель всех альпинистов - восхождение на все семь вершин семи континентов. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран.

Напомним, что программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин» или по-английски «Seven Summits».

print
  • Facebook приостановил работу 200 приложений после скандала с утечкой данных
  • Барьеры, изъятия и политика: Лукашенко и Пашинян назвали слабости ЕАЭС
  • Глава МИД Монголии совершит визит в Россию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×