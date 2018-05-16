Монгольский альпинист покорил вершину Эвереста

CA-NEWS (MNG) - В среду, 16 мая в 13.47 часов по улаанбаатарскому времени мастер спорта по альпинизму и один из основателей туристического клуба «Хайрхан» Ж.Бямбасурэн покорил вершину Эвереста, сообщает Монцамэ.

Тем самым, он становится седьмым монгольским альпинистом, восходившим на Эверест. С 2012 года Ж.Бямбасурэн преследует классическую цель всех альпинистов - восхождение на все семь вершин семи континентов. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран.

Напомним, что программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин» или по-английски «Seven Summits».