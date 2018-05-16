РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Картину Малевича продали на аукционе в Нью-Йорке за $86 млн
Предыстория: Картину «Лежащая обнаженная» продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $157,2 млн

CA-NEWS (CA) - Картину «Супрематическая композиция» русского художника-авангардиста Казимира Малевича продали за $85,8 млн на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

В сообщении отмечается, что это рекорд для работ Малевича. Изначально полотно оценивалось в $70 млн.

Отмечается, что полотно было написано в январе 1916 года после первой выставки работ «Супрематизм», которая состоялась за месяц до этого в Петрограде. С 1919 по 1958 год картина выставлялась в Москве, Варшаве и Берлине, после чего его наследники продали картину музею Стеделик в Амстердаме.

«Малевич расширил границы живописи, навсегда изменил развитие искусства и способствовал эволюции модернизма. Без «Супрематической композиции» искусство, созданное сегодня, не было бы таким, каким мы его знаем», - заявил сопредседатель отдела послевоенного и современного искусства в нью-йоркском Christie's Лоик Гузер.

print
  • В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое «советское» золото
  • Французский актер Жан Рено снимется в узбекском фильме «Ходжа Насреддин»
  • 140 нарушений зарегистрировано на коммунальных системах в ходе отопительного сезона в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×