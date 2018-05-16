Картину Малевича продали на аукционе в Нью-Йорке за $86 млн

CA-NEWS (CA) - Картину «Супрематическая композиция» русского художника-авангардиста Казимира Малевича продали за $85,8 млн на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

В сообщении отмечается, что это рекорд для работ Малевича. Изначально полотно оценивалось в $70 млн.

Отмечается, что полотно было написано в январе 1916 года после первой выставки работ «Супрематизм», которая состоялась за месяц до этого в Петрограде. С 1919 по 1958 год картина выставлялась в Москве, Варшаве и Берлине, после чего его наследники продали картину музею Стеделик в Амстердаме.

«Малевич расширил границы живописи, навсегда изменил развитие искусства и способствовал эволюции модернизма. Без «Супрематической композиции» искусство, созданное сегодня, не было бы таким, каким мы его знаем», - заявил сопредседатель отдела послевоенного и современного искусства в нью-йоркском Christie's Лоик Гузер.