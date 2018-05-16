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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбинский зоопарк может наладить сотрудничества с зоопарком Аль-Кувейта

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Кувейт обсудили возможность налаживания сотрудничества между зоопарком города Душанбе и зоопарком города Аль-Кувейта.

Посол РТ в Кувейте Зубайдулло Зубайдов встретился накануне с председателем Комитета сельского хозяйства и морских ресурсов Государства Кувейт Шейх Муҳаммад Юсуф Сууд ас-Сабохом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Кувейтом.

В частности, обсуждены вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Также собеседники обсудили возможность налаживания сотрудничества между государственным предприятием «Зоопарк города Душанбе» и зоопарком города Ал-Кувейт, обмена опытом и специалистами в данной сфере, сообщает Авеста.

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