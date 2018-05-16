Редкий голубой бриллиант из диадемы королевы Франции Марии-Антуанетты был продан на аукционе за 6,7 млн

CA-NEWS (CA) - Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн, сообщает Би-би-си.

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Покупатель алмаза определился достаточно быстро - потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него $3,5-5 млн, но конечная цена оказалась выше.

«Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн. Так что результат превзошел ожидания, - сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. - Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются».

По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.