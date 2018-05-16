РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Редкий голубой бриллиант из диадемы королевы Франции Марии-Антуанетты был продан на аукционе за 6,7 млн

CA-NEWS (CA) - Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн, сообщает Би-би-си.

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Покупатель алмаза определился достаточно быстро - потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него $3,5-5 млн, но конечная цена оказалась выше.

«Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн. Так что результат превзошел ожидания, - сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. - Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются».

По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.

print
  • ЕБРР финансирует в Казахстане 118 проектов на сумму €3,1 млрд
  • ШОС стремится к гендерному равенству и расширению прав женщин
  • Задержана подозреваемая в отправке жительницы Душанбе в Дубаи в секс-рабство
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×