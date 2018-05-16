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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Задержана подозреваемая в отправке жительницы Душанбе в Дубаи в секс-рабство

CA-NEWS (TJ) - 49-летняя жительница города Куляба Хатлонской области задержана сотрудниками таджикской милиции по подозрению в торговле людьми.

Как сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана, подозреваемая, в июле 2017 года, вместе с некой женщиной по имени «Расмия», войдя в доверие к 35-летней жительнице Душанбе, пообещали ей отправить ее на работу в город Дубаи, ОАЭ.

Женщину отправили в Дубай 29 июля авиарейсом Душанбе-Дубай. В Дубае женщине сообщили, что она попала в долговую зависимость от своих «работодателей», и заставили жертву заняться проституцией, заработав на этом порядка $5 тыс, сообщают таджикские сми.

В отношении подозреваемой генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело по статье 130 ч.2 УК РТ, ведется следствие.

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