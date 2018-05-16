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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан призвал остановить насилие в секторе Газа

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН в соответствии с пунктом повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК. в своем выступлении постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров отметил, что Казахстан с глубокой тревогой воспринял сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с подавлением акции протеста палестинцев на границе сектора Газа с Израилем.

«Республика Казахстан призывает международное сообщество принять исчерпывающие меры для немедленного прекращения насилия, приведшего к многочисленным жертвам», - заявил он.

Казахстан также призвал обе стороны к спокойствию и сдержанности во избежание действий, губящих мирные усилия и способствующих дальнейшей эскалации напряженности между палестинцами и израильтянами. Кроме того, высказан призыв сторонам сохранить исторический статус-кво Иерусалима в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями. В выступлении постоянного представителя было отмечено, что «подтверждая свою приверженность решениям и резолюциям Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Республика Казахстан неизменно и последовательно выступает за скорейшее полномасштабное ближневосточное урегулирование в рамках мирного политического процесса».

К.Умаров призвал обеспечить право Палестины на государственность и право Израиля на безопасность с применением соответствующих инструментов превентивной дипломатии, включая использование широких мер доверия в политическом, экономическом и экологическом измерениях и в области новых вызовов и угроз.

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