Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (видео)

CA-NEWS (UZ) - Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Встреча 16 мая, которая продлилась около часа, стала первым с 2002 года официальным визитом президента Узбекистана в Соединенные Штаты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл с официальным визитом в США. В аэропорту «Эндрюс» в Вашингтоне узбекского президента и его супругу встретили члены правительства США.

Президента Узбекистана и его супругу Зироатхон Хашимову приветствовали на узбекском языке.

Для Трампа встреча с президентом Узбекистана – это шанс укрепить отношения со стратегически важно расположенной страной, соседом Китая и России, и некогда важной площадкой для операций США в соседнем Афганистане.

Как сообщила Узбекская редакция «Голоса Америки», Шавкат Мирзиёев и его супруга остановились в гостинице Блэр Хаус, которая считается официальным президентским гостевым домом и расположена прямо через дорогу от Белого дома.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринимает шаги для осуществления реформ на родине и улучшения связей Узбекистана с внешним миром после более четверти века правления Ислама Каримова, который умер в 2016 году.

60-летний Мирзиёев стремится открыть самую густонаселенную страну Центральной Азии и отойти от репрессивной политики Каримова, а также привлекать иностранные инвестиции в стагнирующую экономику Узбекистана.

По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.

Напомним, что Мирзиёев и Трамп провели краткую встречу в сентябре 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.