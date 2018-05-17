Узбекские власти признали наличие принудительного труда, коррупции и пыток в стране (видео)

CA-NEWS (UZ) - Накануне официального визита президента Шавката Мирзиёева в США, 14 мая, в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное ситуации с правами человека в Узбекистане. На данном мероприятии представители официального Ташкента говорили о положительных изменениях, произошедших в сфере свободы СМИ и вероисповедания в стране.